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Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на соревнованиях в Турции

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на соревнованиях в Турции Азербайджанский тяжелоатлет Омар Джавадов завоевал серебряную медаль на международном турнире в Анкаре, посвященном памяти олимпийского чемпиона Наима Сулейманоглу.
Индивидуальные
16 ноября 2022 г. 14:50
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на соревнованиях в Турции

Азербайджанский тяжелоатлет Омар Джавадов завоевал серебряную медаль на международном турнире в Анкаре, посвященном памяти олимпийского чемпиона Наима Сулейманоглу.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, в весовой категории до 73 кг спортсмен поднял 138 кг в рывке и завоевал серебряную медаль.

В толчке он поднял 155 кг и занял 6-е место, а по общим результатам занял 4-е место - 293 кг (138+155).

В той же весовой категории Иса Рустамов занял 6-е место с результатом 285 кг (130+155).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ağırlıqqaldıranı Türkiyədəki yarışda gümüş medal qazanıb

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