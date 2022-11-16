Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на соревнованиях в Турции

Азербайджанский тяжелоатлет Омар Джавадов завоевал серебряную медаль на международном турнире в Анкаре, посвященном памяти олимпийского чемпиона Наима Сулейманоглу.

Азербайджанский тяжелоатлет Омар Джавадов завоевал серебряную медаль на международном турнире в Анкаре, посвященном памяти олимпийского чемпиона Наима Сулейманоглу.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, в весовой категории до 73 кг спортсмен поднял 138 кг в рывке и завоевал серебряную медаль.

В толчке он поднял 155 кг и занял 6-е место, а по общим результатам занял 4-е место - 293 кг (138+155).

В той же весовой категории Иса Рустамов занял 6-е место с результатом 285 кг (130+155).