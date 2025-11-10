Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на Исламиаде
- 10 ноября, 2025
- 17:15
Азербайджанский тяжелоатлет Равиль Алмаммадов (79 кг) завоевал медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает корреспондент Report, он получил серебряную награду, подняв 155 кг в рывке.
Отметим, что это седьмая медаль азербайджанских тяжелоатлетов на Исламиаде.
