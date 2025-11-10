Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на Исламиаде

    10 ноября, 2025
    

    Азербайджанский тяжелоатлет Равиль Алмаммадов (79 кг) завоевал медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как сообщает корреспондент Report, он получил серебряную награду, подняв 155 кг в рывке.

    Отметим, что это седьмая медаль азербайджанских тяжелоатлетов на Исламиаде.

    Лента новостей