Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 10 noyabr, 2025
- 16:57
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Ravil Alməmmədov (79 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, o, birdən qaldırmada gümüş mükafata sahib çıxıb.
R. Alməmmədov 155 kq-ın öhdəsindən gəlib.
Qeyd edək ki, bu Azərbaycan ağırlıqqaldıranların İslamiadada 7-ci medalıdır.
