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Азербайджанский тяжелоатлет завоевал две серебряные медали на первенстве Европы

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал две серебряные медали на первенстве Европы Азербайджанский тяжелоатлет завоевал две серебряные медали на первенстве Европы
Индивидуальные
31 июля 2025 г. 14:35
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал две серебряные медали на первенстве Европы

Азербайджанский тяжелоатлет Магомедали Мамедзаде (88 кг) завоевал две серебряные медали на первенстве Европы U-15 в столице Испании Мадриде.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

В последний день соревнований спортсмен в весовой категории 88 кг поднялся на вторую ступень пьедестала почета с результатом 122 кг в рывке.

В толчке он поднял 147 кг. Таким образом, спортсмен, набравший в сумме двух упражнений 269 кг, завоевал серебряную медаль соревнований.

Отметим, что выступавший в этой же весовой категории представитель Азербайджана Айхан Мамедов завершил первенство Европы на 6-м месте с результатом 218 кг (102+116).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 2 gümüş medal qazanıb

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