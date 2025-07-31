Азербайджанский тяжелоатлет завоевал две серебряные медали на первенстве Европы

Азербайджанский тяжелоатлет Магомедали Мамедзаде (88 кг) завоевал две серебряные медали на первенстве Европы U-15 в столице Испании Мадриде.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.
В последний день соревнований спортсмен в весовой категории 88 кг поднялся на вторую ступень пьедестала почета с результатом 122 кг в рывке.
В толчке он поднял 147 кг. Таким образом, спортсмен, набравший в сумме двух упражнений 269 кг, завоевал серебряную медаль соревнований.
Отметим, что выступавший в этой же весовой категории представитель Азербайджана Айхан Мамедов завершил первенство Европы на 6-м месте с результатом 218 кг (102+116).