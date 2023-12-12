О нас

Азербайджанский тяжелоатлет показал суммарный результат в 365 кг на Гран-при в Дохе

Азербайджанский тяжелоатлет показал суммарный результат в 365 кг на Гран-при в Дохе Азербайджанский спортсмен Али Шюкюрлю выступил на II Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики, проходящем в столице Катара Дохе
Индивидуальные
12 декабря 2023 г. 17:40
Азербайджанский тяжелоатлет показал суммарный результат в 365 кг на Гран-при в Дохе

Азербайджанский спортсмен Али Шюкюрлю выступил на II Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики, проходящем в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report, в весовой категории 102 кг в группе "B" спортсмен показал суммарный результат 365 кг (рывок - 165 кг, толчок - 200 кг). Позиция Шюкюрлю в итоговом зачете определится после завершения выступлений тяжелоатлетов в группе "А".

В лицензионном турнире на летние Олимпийские игры 2024 принимают участие 382 спортсмена из более, чем 70 стран.

II Гран-при завершится 18 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Qran-pri yarışında 365 kq nəticə göstərib

Другие новости из категории

Состоялась церемония закрытия супертурнира Мемориал Вугара Гашимова - 2023
ФотоСостоялась церемония закрытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова - 2023"
12 декабря 2023 г. 10:03
Индийский шахматист стал победителем Мемориала Вугара Гашимова-2023
ФотоИндийский шахматист стал победителем "Мемориала Вугара Гашимова-2023"
11 декабря 2023 г. 19:52
На Мемориале Вугара Гашимова завершились соревнования по рапиду
ФотоНа "Мемориале Вугара Гашимова" завершились соревнования по рапиду
10 декабря 2023 г. 19:55
В Габале продолжается шахматный супертурнир памяти гроссмейстера Вугара Гашимова
В Габале продолжается шахматный супертурнир памяти гроссмейстера Вугара Гашимова
9 декабря 2023 г. 19:44
Айдын Сулейманлы: Я проиграл из-за нехватки времени
Айдын Сулейманлы: Я проиграл из-за нехватки времени
8 декабря 2023 г. 21:28
Завершилось итоговое заседание Генассамблеи FIA в Баку
ФотоЗавершилось итоговое заседание Генассамблеи FIA в Баку
8 декабря 2023 г. 17:56
В Габале прошла церемония открытия супертурнира Мемориал Вугара Гашимова-2023
ФотоВ Габале прошла церемония открытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова-2023"
8 декабря 2023 г. 14:31
Определились финалисты чемпионата Азербайджана по боксу
ФотоОпределились финалисты чемпионата Азербайджана по боксу
7 декабря 2023 г. 23:59
В Баку прошла выставка спортивных автомобилей
ФотоВ Баку прошла выставка спортивных автомобилей
6 декабря 2023 г. 19:51
Азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира по пауэрспорту
ФотоАзербайджанский спортсмен стал чемпионом мира по пауэрспорту
6 декабря 2023 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi