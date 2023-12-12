Азербайджанский тяжелоатлет показал суммарный результат в 365 кг на Гран-при в Дохе

Азербайджанский спортсмен Али Шюкюрлю выступил на II Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики, проходящем в столице Катара Дохе

Азербайджанский спортсмен Али Шюкюрлю выступил на II Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики, проходящем в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report, в весовой категории 102 кг в группе "B" спортсмен показал суммарный результат 365 кг (рывок - 165 кг, толчок - 200 кг). Позиция Шюкюрлю в итоговом зачете определится после завершения выступлений тяжелоатлетов в группе "А".

В лицензионном турнире на летние Олимпийские игры 2024 принимают участие 382 спортсмена из более, чем 70 стран.

II Гран-при завершится 18 декабря.