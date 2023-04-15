Азербайджанский тяжелоатлет: Армяне в очередной раз показали свою слабость

Армянская сторона в очередной раз показала свою слабость, они боялись соревноваться с нами на спортивной площадке.

Армянская сторона в очередной раз показала свою слабость, они боялись соревноваться с нами на спортивной площадке.

Как сообщает Report, об этом в Международном аэропорту Гейдар Алиев заявил журналистам член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Иса Рустамов (67 кг).

По словам атлета, к соревнованиям в Ереване готовились очень серьезно, как физически, так и психологически: "К сожалению, на церемонии открытия наш флаг был сожжен. И это несмотря, на то, что в ней присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Они опозорились на весь мир".

"Мы вернулись на родину как спортсмены-победители победившего государства, хоть и не участвовали в соревнованиях", - сказал И.Рустамов.