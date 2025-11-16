Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзу Исламиды в Эр-Рияде
Азербайджанский тхэквондист Гашым Магомедов завоевал бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает Report, спортсмен представлял страну на соревнованиях в весовой категории 60 кг.
Исламиада завершится 21 ноября.
Отметим, что Г. Магомедов является серебреным призером Летних Олимпийских игр Париж-2024.
