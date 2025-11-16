Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзу Исламиды в Эр-Рияде

    Индивидуальные
    • 16 ноября, 2025
    • 19:40
    Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзу Исламиды в Эр-Рияде

    Азербайджанский тхэквондист Гашым Магомедов завоевал бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, спортсмен представлял страну на соревнованиях в весовой категории 60 кг.

    Исламиада завершится 21 ноября.

    Отметим, что Г. Магомедов является серебреным призером Летних Олимпийских игр Париж-2024.

    Исламиада серебряная медаль
    Фото
    Azərbaycanın olimpiya mükafatçısı İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Последние новости

    20:09

    Португалия разгромила Армению в матче отбора на ЧМ-2026

    Футбол
    20:05
    Фото

    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан

    Внешняя политика
    20:03

    ЧМ-2026: Названы стартовые составы сборных Азербайджана и Франции

    Футбол
    19:57

    В Товузе выписали домой отравившихся четырех человек

    Происшествия
    19:52

    В Барде 3-летний мальчик умер в результате несчастного случая

    Происшествия
    19:40
    Фото

    Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзу Исламиды в Эр-Рияде

    Индивидуальные
    19:34

    В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    19:31

    Азербайджанский боец завоевал бронзовую медаль на Исламиаде

    Индивидуальные
    19:17
    Фото

    В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек

    Происшествия
    Лента новостей