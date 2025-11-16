İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanın olimpiya mükafatçısı İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 16 noyabr, 2025
    • 19:29
    Azərbaycanın olimpiya mükafatçısı İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Azərbaycan taekvondoçusu Qaşım Maqomedov Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, 60 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı bürünc mükafata sahib çıxıb.

    Q.Maqomedov Paris 2024 Yay Olimpiya Oyunlarında gümüş medal qazanmışdı.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Bürünc medal taekvondo
    Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзу Исламиды в Эр-Рияде

    Son xəbərlər

    19:35

    Bərdədə üç yaşlı uşaq quyuya düşərək ölüb

    Hadisə
    19:32

    Tovuzda qidadan zəhərlənənlər evə buraxılıblar - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:30

    Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    19:29

    Azərbaycanın olimpiya mükafatçısı İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    19:14
    Foto

    Oğuzdan axan dağ çaylarında qabaqlayıcı tədbirlər görülür

    İnfrastruktur
    19:00

    İslamiada: Azərbaycan təmsilçisi bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    18:59

    Ağcabədidə zəncirvari yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    18:48

    "Barselona" beş müdafiəçi ilə maraqlanır

    Futbol
    18:30

    Yaponiyanın yeni baş nazirinin reytinqi yüksəlib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti