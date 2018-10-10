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    Азербайджанский таэквондист завоевал бронзовую медаль юношеской Олимпиады

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский таэквондист Джавад Агаев (63 кг) стал бронзовым призером летней юношеской Олимпиады, проходящей в эти дни в Буэнос-Айресе. 

    Как сообщает Report, Агаев в первой схватке одолел южносуданца Стефана Атеми, а в четвертьфинале победил Хамеда Аскери из Ирана. Однако,  в полуфинале Агаев уступил Чо Вун Ху из Южной Кореи и завершил турнир на третьем месте.

    Это вторая медаль в копилке сборной Азербайджана на этих соревнованиях. Напомним, ранее дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг) стал чемпионом юношеской Олимпиады. 

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