Азербайджанский таэквондист завоевал бронзовую медаль юношеской Олимпиады

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский таэквондист Джавад Агаев (63 кг) стал бронзовым призером летней юношеской Олимпиады, проходящей в эти дни в Буэнос-Айресе.

Как сообщает Report, Агаев в первой схватке одолел южносуданца Стефана Атеми, а в четвертьфинале победил Хамеда Аскери из Ирана. Однако, в полуфинале Агаев уступил Чо Вун Ху из Южной Кореи и завершил турнир на третьем месте.

Это вторая медаль в копилке сборной Азербайджана на этих соревнованиях. Напомним, ранее дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг) стал чемпионом юношеской Олимпиады.