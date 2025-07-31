Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в соревнованиях по стрельбе по центральной мишени на дистанции 25 метров.

Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в соревнованиях по стрельбе по центральной мишени на дистанции 25 метров.

Report сообщает, что по итогам шести раундов соревнований Лунёв набрал в общей сложности 583 очка и 26 внутренних десяток (наиболее точные выстрелы, ближайшие к центру мишени).

С этим результатом он уступил только представителю Украины Павло Коростылеву. Хотя оба спортсмена набрали одинаковое количество очков, преимущество, показанное в последней серии, определило судьбу обладателя золота.