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Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в соревнованиях по стрельбе по центральной мишени на дистанции 25 метров.
Индивидуальные
31 июля 2025 г. 19:18
Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в соревнованиях по стрельбе по центральной мишени на дистанции 25 метров.

Report сообщает, что по итогам шести раундов соревнований Лунёв набрал в общей сложности 583 очка и 26 внутренних десяток (наиболее точные выстрелы, ближайшие к центру мишени).

С этим результатом он уступил только представителю Украины Павло Коростылеву. Хотя оба спортсмена набрали одинаковое количество очков, преимущество, показанное в последней серии, определило судьбу обладателя золота.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın güllə atıcısı Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

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