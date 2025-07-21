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Азербайджанский стрелок завоевал две серебряные медали на Кубке Европы

Азербайджанский стрелок завоевал две серебряные медали на Кубке Европы Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв завоевал две серебряные медали на "5-м Мемориале Ранно Круста" и Кубке Европы Lapua, проводимых под эгидой Европейской конфедерации стрелкового спорта в столице Эстонии Таллине.
Индивидуальные
21 июля 2025 г. 09:38
Азербайджанский стрелок завоевал две серебряные медали на Кубке Европы

Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв завоевал две серебряные медали на "5-м Мемориале Ранно Круста" и Кубке Европы Lapua, проводимых под эгидой Европейской конфедерации стрелкового спорта в столице Эстонии Таллине.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации стрельбы Азербайджана.

В первый день соревнований спортсмен блестяще выступил в скорострельной стрельбе на дистанции 25 метров. Опередив многих сильных соперников и заняв второе место, он добавил в копилку сборной Азербайджана серебряную медаль.

Следующий успех был зафиксирован в личном зачете в стрельбе с дистанции 25 метров. На этом этапе Лунёв вновь занял второе место, набрав в сумме 581 очко и выбив 23 десятки (x).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan atıcısı Avropa Kubokunda gümüş medal qazanıb

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