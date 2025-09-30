Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    30 сентября, 2025
    16:27
    Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанский стрелок Джавид Гасанов завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ.

    Об этом сообщает сотрудник Report из Габалы.

    Азербайджанский стрелок Даниелла Уланова заняла третье место на III Играх СНГ.

    Как передает корреспондент Report из Габалы, спортсменка завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по стендовой стрельбе (вид "скит").

    Первые два места заняли соответственно российские спортсменки Елизавета Евграфова и Дарья Лекомцева.

    Отметим, что соревнования по стрельбе завершатся 1 октября.

