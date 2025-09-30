Azərbaycan atıcısı III MDB oyunlarında gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB
Fərdi
- 30 sentyabr, 2025
- 16:08
Azərbaycan atıcısı III MDB oyunlarında gümüş medal qazanıb.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə Cavid Həsənov ikinci yeri tutub.
Rusiyalı German Telenin qızıl medal qazanıb. Qazaxıstanlı Ratmir Yenikeyev isə üçüncü olub.
Qeyd edək ki, atıcılıq yarışlarına oktyabrın 1-də yekun vurulacaq.
Azərbaycan atıcısı Daniella Ulanova III MDB Oyunlarında üçüncü yeri tutub.
"Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə o, stend atıcılığınıda bürünc medal qazanıb.
Qəbələ Atıcılıq Klubunda təşkil olunan yarışlarda ilk iki pilləni müvafiq olaraq rusiyalı idmançılar - Yelizaveta Yevqrafova və Darya Lekomtseva tutublar.
Qeyd edək ki, atıcılıq yarışlarına oktyabrın 1-də yekun vurulacaq.
