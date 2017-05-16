Азербайджанский стрелок завоевал четвертую золотую медаль на Исламиаде

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" в соревнованиях по стрельбе Руслан Лунев завоевал еще одну золотую медаль.

Как сообщает Report, на этот раз спортсмен отличился в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин.

Он занял первое место, набрав 240,7 очков. Представитель Турции Юсуф Дикеч со своими 239,7 очками стал вторым, пакистанец Шехзад Ахтар занял третье место, набрав 218,6 очка.

Отметим, что это четвертая золотая медаль Руслана Лунева на Исламиаде.