Азербайджанский стрелок: Моя цель — золото на III Играх СНГ

Муртаза Новрузлу, занявший второе место на III Играх СНГ по стендовой стрельбе, нацелен на золотую медаль.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, спортсмен сказал об этом журналистам.

"Финал был напряженным и интересным. Проведение Игр СНГ в нашей стране - важное и позитивное событие, которое повышает нашу ответственность. Я доволен созданными условиями и счастлив, что завоевал серебряную медаль. Впереди новые старты, и моя цель - добиться золотой награды", - отметил спортсмен.

Отметим, что сегодня Нармин Джафарова и Муртаза Новрузлу завоевали серебряные медали в соревнованиях по стендовой стрельбе. Соревнования по стрельбе завершатся 1 октября.