Азербайджанский стрелок: Моя цель — золото на III Играх СНГ
Индивидуальные
- 29 сентября, 2025
- 19:54
Муртаза Новрузлу, занявший второе место на III Играх СНГ по стендовой стрельбе, нацелен на золотую медаль.
Как сообщает корреспондент Report из Габалы, спортсмен сказал об этом журналистам.
"Финал был напряженным и интересным. Проведение Игр СНГ в нашей стране - важное и позитивное событие, которое повышает нашу ответственность. Я доволен созданными условиями и счастлив, что завоевал серебряную медаль. Впереди новые старты, и моя цель - добиться золотой награды", - отметил спортсмен.
Отметим, что сегодня Нармин Джафарова и Муртаза Новрузлу завоевали серебряные медали в соревнованиях по стендовой стрельбе. Соревнования по стрельбе завершатся 1 октября.
Последние новости
20:52
Народный артист Рамиз Гулиев госпитализированИскусство
20:41
Нетаньяху принес извинения премьеру Катара за недавний удар по ДохеДругие страны
20:38
Делегация Катара едет в Белый дом, где сейчас находится НетаньяхуДругие страны
20:33
Оборонный бюджет Польши в 2026 году составит около $55 млрдДругие страны
20:19
Испания запретила США использовать совместные базы для переброски оружия в ИзраильДругие страны
20:17
Минобразования разрабатывает чат-бот для школьников - ЭКСКЛЮЗИВНаука и образование
20:14
Президент Северного Кипра высоко оценил миротворческие усилия АзербайджанаВнешняя политика
20:13
PASHA Holding: Будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательстваБизнес
20:13