    Azərbaycan atıcısı: "Hədəfim qızıl medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    • 29 sentyabr, 2025
    • 18:53
    Azərbaycan atıcısı: Hədəfim qızıl medal qazanmaqdır

    III MDB Oyunlarında stend atıcılığı ("trap" növü) üzrə yarışlarda ikinci yeri tutan Mürtəza Novruzlunun hədəfi qızıl medal qazanmaqdır.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu idmançı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, finalın gərgin və maraqlı keçdiyini bildirib:

    "MDB Oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsi müsbət məqamdır və məsuliyyətimizi artırır. Final gərgin və maraqlı keçdi. Yaradılan şəraitdən razıyam. Gümüş medal qazandığım üçün sevincli və xoşbəxtəm. Qarşıdakı yarışlarda hədəfim qızıl medal qazanmaqdır".

    Qeyd edək ki, bu gün Nərmin Cəfərova və Mürtəza Novruzlu stend atıcılığı üzrə yarışda gümüş medal qazanıblar. Atıcılıq yarışlarına oktyabrın 1-də yekun vurulacaq.

