Азербайджанский спортсмен завоевал "серебро" на чемпионате мира

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по вольной борьбе удостоилась одной медали на чемпионат мира в Будапеште. Как сообщает Report так Джабраил Гасанов (79 кг) в финале уступив американцу Кайлу Дейку со счетом 0:2, завершил турнир на втором месте.

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе.

Что касается других членов сборной, Гаджи Алиев (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг) Мурад Сулейманов (86 кг), Джемаледдин Магомедов (125 кг) выбыли из борьбы на этапе квалификации, Парвиз Ибрагимов (61 кг) и Шариф Шарифов (92 кг) проиграли в 1/8 финала, Георги Эдишерашвили (57 кг), Абубакр Абакаров (74) и Асланбек Альборов (97 кг) не смогли пройти дальше 1/4 финала.

В мае азербайджанские вольники завоевали 5 медалей на чемпионате Европы.