О нас

Азербайджанская спортсменка взяла бронзу чемпионата Европы по стрельбе

Азербайджанская спортсменка взяла бронзу чемпионата Европы по стрельбе Член сборной Азербайджана Ханна Алиева завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 м на чемпионате Европы по стрельбе, проходящем во французском городе Шатору.
Индивидуальные
29 июля 2025 г. 21:33
Азербайджанская спортсменка взяла бронзу чемпионата Европы по стрельбе

Член сборной Азербайджана Ханна Алиева завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 м на чемпионате Европы по стрельбе, проходящем во французском городе Шатору.

Как сообщает Report, спортсменка показала результат 560 очков и 12 внутренних десяток (x), завершив турнир на третьем месте.

На первых двух местах расположились представители Венгрии. Ханна Алиева, продемонстрировавшая стабильное выступление в условиях напряженной конкуренции среди сильных соперников, этим результатом увеличила количество медалей Азербайджана, принеся нашей стране еще один международный успех.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan təmsilçisi Avropa Atıcılıq Çempionatında bürünc medal qazanıb

Экслюзивные новости

Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
28 июля 2025 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi