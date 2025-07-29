Азербайджанская спортсменка взяла бронзу чемпионата Европы по стрельбе

Член сборной Азербайджана Ханна Алиева завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 м на чемпионате Европы по стрельбе, проходящем во французском городе Шатору.

Член сборной Азербайджана Ханна Алиева завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 м на чемпионате Европы по стрельбе, проходящем во французском городе Шатору.

Как сообщает Report, спортсменка показала результат 560 очков и 12 внутренних десяток (x), завершив турнир на третьем месте.

На первых двух местах расположились представители Венгрии. Ханна Алиева, продемонстрировавшая стабильное выступление в условиях напряженной конкуренции среди сильных соперников, этим результатом увеличила количество медалей Азербайджана, принеся нашей стране еще один международный успех.