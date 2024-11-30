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Азербайджанский фигурист взял золото международного турнира Bosphorus Cup в Турции

Азербайджанский фигурист взял золото международного турнира Bosphorus Cup в Турции Азербайджанский спортсмен Владимир Литвинцев завоевал золотую медаль на соревнованиях по фигурному катанию в рамках турнира Bosphorus Cup.
Индивидуальные
30 ноября 2024 г. 22:45
Азербайджанский фигурист взял золото международного турнира Bosphorus Cup в Турции

Азербайджанский спортсмен Владимир Литвинцев завоевал золотую медаль на соревнованиях по фигурному катанию Bosphorus Cup в Стамбуле.

Как сообщили Report в Федерации зимних видов спорта, В. Литвинцев, набрав 225,41 баллов, занял первое место в короткой и произвольной программах среди 12 спортсменов.

Кроме того, Азербайджан на соревнованиях представляли юные спортсменки Сабина Алиева и Лейли Ахундова.

По итогам выступлений 52 спортсменов Лейли Ахундова заняла 26-е место с 106,24 баллами, а Сабина Алиева - 27-е место, набрав 106,12 балла.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı idmançı beynəlxalq fiqurlu konkisürmə yarışında qızıl medal qazanıb

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