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Азербайджанский спортсмен подал в суд на Международную федерацию тяжелой атлетики

Азербайджанский спортсмен подал в суд на Международную федерацию тяжелой атлетики Представитель сборной Казахстана по тяжелой атлетике азербайджанского происхождения Ниджат Рагимов и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) подали друг против друга иск.
Индивидуальные
29 августа 2022 г. 09:43
Азербайджанский спортсмен подал в суд на Международную федерацию тяжелой атлетики

Представитель сборной Казахстана по тяжелой атлетике азербайджанского происхождения Ниджат Рагимов и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) подали друг против друга иск.

Как сообщает Report, вопрос будет рассмотрен 22 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS).

29-летнего спортсмена заподозрили в подмене анализа мочи, который он сдал с целью допинг-контроля. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в январе 2021 года выдвинуло против Рагимова обвинения в нарушении антидопинговых правил.

CAS 22 марта этого года отстранил его от всех соревнований на 8 лет. Все его результаты с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года аннулированы. В результате Рагимов был лишен золотой медали, завоеванной на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории 77 кг. Срок наказания начал исчисляться с 18 января прошлого года.

Тяжелоатлет подал жалобу против федерации в CAS, а федерация, в свою очередь, подала на него в суд.

Отметим, что Ниджат Рагимов покинул сборную Азербайджана в 2014 году и принял казахстанское гражданство. В последующем году он стал чемпионом мира, а в 2016 году завоевал олимпийскую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı idmançı Beynəlxalq Ağırlıqqaldırma Federasiyasını məhkəməyə verib

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