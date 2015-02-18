Азербайджанский шахматист завоевал в Иране бронзовую медаль

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев завоевал на прошедшем в иранском городе Рашт международном фестивале "Хазар Open" бронзовую медаль.

Как сообщает Report, на фестивале с участием 321 шахматиста из 15 стран Азер Мирзоев показал самый высокий результат среди 60-ти шахматистов страны.

Он стал призером турнира, набрав 7 очков. Победителем турнира стал поляк Яцек Стопа, записавший в свой актив 8 очков.

Отметим, что соревнования, прошедшие по швейцарской системе, состояли из 9 туров.