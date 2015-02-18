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    Азербайджанский шахматист завоевал в Иране бронзовую медаль

    Азер Мирзоев набрал 7 очков

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев завоевал на прошедшем в иранском городе Рашт международном фестивале "Хазар Open" бронзовую медаль.

    Как сообщает Report, на фестивале с участием 321 шахматиста из 15 стран Азер Мирзоев показал самый высокий результат среди 60-ти шахматистов страны.

    Он стал призером турнира, набрав 7 очков. Победителем турнира стал поляк Яцек Стопа, записавший в свой актив 8 очков.

    Отметим, что соревнования, прошедшие по швейцарской системе, состояли из 9 туров.

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