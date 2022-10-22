Азербайджанский шахматист также стал чемпионом мира среди юниоров

На итальянском острове Сардиния завершилось мировое первенство по шахматам среди юниоров, в котором представители Азербайджана Гевхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли стали чемпионами мира.

На итальянском острове Сардиния завершилось мировое первенство по шахматам среди юниоров, в котором представители Азербайджана Гевхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли стали чемпионами мира.

Как передает Report , обеспечившая себе заранее титул чемпионки Говхар Бейдуллаева в последнем - XI туре встретилась с представительницей Казахстана Лией Курмангалиевой. Игра завершилась победой казахстанской шахматистки.

Другая представительница Азербайджана в женском зачете Ляман Гаджиева в последнем туре уступила Ур Зале из Словении и завершила чемпионат на 10-м месте с 7 очками.

В отчетном туре среди мужчин встретились два представителя Азербайджана - Абдулла Гадимбейли и Мухаммед Мурадлы. Стороны завершили партию вничью.

После этой встречи А.Гадимбейли набрал 8 очков, а М.Мурадлы – 7,5.

Поскольку лидировавший до этого тура с 8 очками венгр Адам Козак проиграл индийцу Луку Лаону Мендонке, Абдулла Гадимбейли стал чемпионом мира благодаря дополнительным коэффициентам.