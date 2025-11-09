Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Азербайджанский шахматист, ставший чемпионом Европы, вернулся на родину

    Индивидуальные
    • 09 ноября, 2025
    • 02:20
    Азербайджанский шахматист, ставший чемпионом Европы, вернулся на родину

    Азербайджанский шахматист Хаган Ахмед, занявший первое место на молодежном чемпионате Европы в черногорской Будве, вернулся на родину.

    Как сообщает Report, самолет со спортсменом на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

    В воздушной гавани юного шахматиста встречали его близкие, представители общественности, любители шахмат и представители прессы.

    Напомним, что Х. Ахмед стал чемпионом Европы в категории мальчиков 14 лет, набрав 7,5 очков. После девяти туров он и представитель Армении Тигран Амбарцумян набрали одинаковое количество очков, однако, Хаган опередил армянского оппонента благодаря победе над ним в 6-м туре соревнований. За титул чемпиона в этой возрастной категории боролись 116 шахматистов.

    В целом азербайджанские шахматисты завоевали на турнире три медали. В соревнованиях среди девочек 10 лет Мехрибан Ахмедли, набрав 7,5 очков в 9 турах, удостоилась серебряной медали, а в первенстве среди девушек 16 лет Марьям Агавердиева с 7 очками в 9 партиях завоевала бронзу. Таким образом, сборная Азербайджана, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль, заняла на чемпионате Европы 5-е место в командном зачете.

    В турнире принимали участие 1 169 шахматистов из 48 стран.

    шахматы чемпионат Европы аэропорт
    Avropa çempionu olmuş Azərbaycan şahmatçısı Vətənə qayıdıb

    Последние новости

    02:20

    Азербайджанский шахматист, ставший чемпионом Европы, вернулся на родину

    Индивидуальные
    01:53

    Reuters: В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции

    Другие страны
    01:19

    FT: Арабские страны отвергли план США по частичному восстановлению Газы

    Другие страны
    00:45
    Видео

    Колонна спецподразделения "Яраса" СВР Азербайджана прошла на параде в Баку

    Внутренняя политика
    00:26

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с военным парадом в Баку

    Армия
    00:13

    На военном параде в Баку прошла колонна спецподразделения МВД

    Внутренняя политика
    00:00

    В Азербайджане отмечается День Государственного флага

    Внутренняя политика
    23:51

    Джейхун Байрамов заявил о перспективе подписания мирного договора с Арменией в 2026 году

    Внешняя политика
    23:29

    МИД Азербайджана: Российские миротворцы были заранее осведомлены о начале антитеррористической операции

    Внешняя политика
    Лента новостей