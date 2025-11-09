Азербайджанский шахматист, ставший чемпионом Европы, вернулся на родину

Азербайджанский шахматист Хаган Ахмед, занявший первое место на молодежном чемпионате Европы в черногорской Будве, вернулся на родину.

Как сообщает Report, самолет со спортсменом на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

В воздушной гавани юного шахматиста встречали его близкие, представители общественности, любители шахмат и представители прессы.

Напомним, что Х. Ахмед стал чемпионом Европы в категории мальчиков 14 лет, набрав 7,5 очков. После девяти туров он и представитель Армении Тигран Амбарцумян набрали одинаковое количество очков, однако, Хаган опередил армянского оппонента благодаря победе над ним в 6-м туре соревнований. За титул чемпиона в этой возрастной категории боролись 116 шахматистов.

В целом азербайджанские шахматисты завоевали на турнире три медали. В соревнованиях среди девочек 10 лет Мехрибан Ахмедли, набрав 7,5 очков в 9 турах, удостоилась серебряной медали, а в первенстве среди девушек 16 лет Марьям Агавердиева с 7 очками в 9 партиях завоевала бронзу. Таким образом, сборная Азербайджана, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль, заняла на чемпионате Европы 5-е место в командном зачете.

В турнире принимали участие 1 169 шахматистов из 48 стран.