Азербайджанский шахматист стал победителем блиц-турнира "Мемориал Михаила Таля"

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров стал победителем блиц-турнира "Мемориал Михаила Таля". Как сообщает Report, призовой фонд турнира составил 100 тысяч долларов США.

Второе место занял российский гроссмейстер Александр Грищук. Третье место по дополнительным показателям занял Борис Гельфанд из Израиля. Призеров наградил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Турнир проходил в Сочи, там же, где и проводили встречу за звание чемпиона мира норвежец Магнус Карлсен и индийский претендент на титул чемпиона мира Вишванатан Ананд.

В турнире приняли участие 12 сильнейших гроссмейстеров, среди которых была одна женщина - Александра Костенюк, занявшая в итоге последнее место.