Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня с чемпионом мира

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Шахматисты вступили в решающий этап борьбы на турнире Qatar Masters Open, проводимом в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report, единственный представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров завоевал лидерство за 2 тура до конца турнира.

В 8-м туре Мамедъяров встретится с норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Игра начнется в 15:00 по бакинскому времени, азербайджанский гроссмейстер будет играть белыми фигурами.

Отметим, что результат данной встречи имеет важное значение для обоих шахматистов. После 7 туров Мамедъяров, Карлсен и россиянин Санан Сьюгиров набрали по 5,5 очков и разделяют 3-ю ступень. Санан Сьюгиров встретится с Владимиром Крамником.