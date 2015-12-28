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    Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня с чемпионом мира

    В ходе встречи с Магнусом Карлсеном будет определен победитель Qatar Masters Open

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Шахматисты вступили в решающий этап борьбы на турнире Qatar Masters Open, проводимом в столице Катара Дохе. 

    Как сообщает Report, единственный представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров завоевал лидерство за 2 тура до конца турнира. 

    В 8-м туре Мамедъяров встретится с норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Игра начнется в 15:00 по бакинскому времени, азербайджанский гроссмейстер будет играть белыми фигурами. 

    Отметим, что результат данной встречи имеет важное значение для обоих шахматистов. После 7 туров Мамедъяров, Карлсен и россиянин Санан Сьюгиров набрали по 5,5 очков и разделяют 3-ю ступень. Санан Сьюгиров встретится с Владимиром Крамником. 

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