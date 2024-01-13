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Азербайджанский шахматист примет участие в турнире претендентов

Азербайджанский шахматист примет участие в турнире претендентов Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов заменит в турнире претендентов на шахматную корону норвежца Магнуса Карлсена, который отказался от участия.
Индивидуальные
13 января 2024 г. 23:33
Азербайджанский шахматист примет участие в турнире претендентов

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов заменит в турнире претендентов на шахматную корону норвежца Магнуса Карлсена, который отказался от участия.

Как передает Report, об этом Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила в соцсети Х.

В FIDE отметили, что получили официальное письмо от Карлсена об отказе от участия в турнире 13 января.

FIDE в начале января назвала восемь отобравшихся в турнир претендентов гроссмейстеров. В этом списке был и Карлсен - как победитель Кубка мира 2023 года. После этого норвежец заявил, что не собирается играть в этом турнире.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçısı İddiaçılar Turnirində iştirak edəcək

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