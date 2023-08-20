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Азербайджанский шахматист оспорит бронзу на чемпионате мира

Азербайджанский шахматист оспорит бронзу на чемпионате мира В Баку прошли ответные партии полуфинала Кубка мира по шахматам.
Индивидуальные
20 августа 2023 г. 20:02
Азербайджанский шахматист оспорит бронзу на чемпионате мира

В Баку прошли ответные партии полуфинала Кубка мира по шахматам.

Как передает Report, азербайджанский шахматист Ниджат Абасов не смог взять реванш у лучшего гроссмейстера планеты Магнуса Карлсена, сыграв вничью во второй партии. Общий счет - 0,5:1,5.

Н.Абасов будет играть за третье место. Его соперник будет определен завтра в партии Рамешбабу Праггнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США) - 0,5:0,5 (1:1).

Абасов на пути к полуфиналу обыграл Родуэла Макото (Зимбабве), Лорана Фрессине (Франция), Аниша Гири (Нидерланды), Петра Свидлера (ФИДЕ), Салеха Салема (ОАЭ) и Сантоша Видита Гуджарати (Индия).

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Версия на азербайджанском языке Dünya Kuboku: Azərbaycan şahmatçısı finala çıxa bilməyib

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