Азербайджанский шахматист оспорит бронзу на чемпионате мира

В Баку прошли ответные партии полуфинала Кубка мира по шахматам.

В Баку прошли ответные партии полуфинала Кубка мира по шахматам.

Как передает Report, азербайджанский шахматист Ниджат Абасов не смог взять реванш у лучшего гроссмейстера планеты Магнуса Карлсена, сыграв вничью во второй партии. Общий счет - 0,5:1,5.

Н.Абасов будет играть за третье место. Его соперник будет определен завтра в партии Рамешбабу Праггнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США) - 0,5:0,5 (1:1).

Абасов на пути к полуфиналу обыграл Родуэла Макото (Зимбабве), Лорана Фрессине (Франция), Аниша Гири (Нидерланды), Петра Свидлера (ФИДЕ), Салеха Салема (ОАЭ) и Сантоша Видита Гуджарати (Индия).