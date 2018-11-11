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    Азербайджанский самбист завоевал "серебро" на чемпионате мира

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский самбист стал вторым на чемпионате мира в Румынии. Как передает Report, представитель сборной Азербайджана Эмиль Гасанов (68 кг) завоевал серебреную медаль на турнире.  В финале он уступил спортсмену из Казахстана Нурбоолу Серикову. 

    Бронзовые медали в этой весовой категории достались Никите Клецкову (Россия) и Александру Кокша (Белоруссия).   

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