Азербайджанский самбист завоевал "серебро" на чемпионате мира

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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский самбист стал вторым на чемпионате мира в Румынии. Как передает Report, представитель сборной Азербайджана Эмиль Гасанов (68 кг) завоевал серебреную медаль на турнире. В финале он уступил спортсмену из Казахстана Нурбоолу Серикову.
Бронзовые медали в этой весовой категории достались Никите Клецкову (Россия) и Александру Кокша (Белоруссия).
Anar TağıyevАвтор новости