Азербайджанский пловец взял бронзу III Игр СНГ

Азербайджанский пловец Егор Майницкий завоевал бронзовую медаль на III Играх СНГ.

Как сообщает Report, он занял третье место в индивидуальном плавании на дистанции 200 метров смешанным стилем.

Россиянин Илья Ламшанов завоевал золото, белорус Максим Малушка - серебро.