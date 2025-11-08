Азербайджанский пловец взял бронзу 6-й Исламиады в Саудовской Аравии
Индивидуальные
- 08 ноября, 2025
- 20:22
Азербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде завоевал бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как передает корреспондент Report из места проведения соревнований, спортсмен отличился в плавании вольным стилем на дистанции 1 500 метров.
C. Исмаилзаде пришел к финишу за 15 минут 28,42 секунды.
Первым оказался турецкий пловец Кузей Тунджелли (15:04,84), вторым - представитель Узбекистана Илья Сибирцев (15:15,15).
Последние новости
21:06
В Баку проходит праздничный концерт по случаю 8 Ноября - Дня ПобедыВнутренняя политика
21:04
ВС РФ атаковали и повредили ТЭС ДТЭКДругие страны
20:58
В Нахчыване состоялся концерт по случаю Дня ПобедыВнутренняя политика
20:50
Роберт Фицо анонсировал визит Си Цзиньпиня в СловакиюДругие страны
20:42
В ФРГ при наезде автобуса на пешеходов один человек погиб, 10 пострадалиДругие страны
20:28
Фото
На военном параде в Баку продемонстрировано современное вооружение Азербайджанской армии - СПИСОКАрмия
20:24
Фото
Видео
В Ханкенди состоялся салют в честь Дня Победы - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
20:22
Азербайджанский пловец взял бронзу 6-й Исламиады в Саудовской АравииИндивидуальные
20:20
Фото