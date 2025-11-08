Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Азербайджанский пловец взял бронзу 6-й Исламиады в Саудовской Аравии

    Индивидуальные
    • 08 ноября, 2025
    • 20:22
    Азербайджанский пловец взял бронзу 6-й Исламиады в Саудовской Аравии

    Азербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде завоевал бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как передает корреспондент Report из места проведения соревнований, спортсмен отличился в плавании вольным стилем на дистанции 1 500 метров.

    C. Исмаилзаде пришел к финишу за 15 минут 28,42 секунды.

    Первым оказался турецкий пловец Кузей Тунджелли (15:04,84), вторым - представитель Узбекистана Илья Сибирцев (15:15,15).

    плавание Исламиада Саудовская Аравия бронзовая медаль
    Фото
    Azərbaycan üzgüçüsü VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb

    Последние новости

    21:06

    В Баку проходит праздничный концерт по случаю 8 Ноября - Дня Победы

    Внутренняя политика
    21:04

    ВС РФ атаковали и повредили ТЭС ДТЭК

    Другие страны
    20:58

    В Нахчыване состоялся концерт по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    20:50

    Роберт Фицо анонсировал визит Си Цзиньпиня в Словакию

    Другие страны
    20:42

    В ФРГ при наезде автобуса на пешеходов один человек погиб, 10 пострадали

    Другие страны
    20:28
    Фото

    На военном параде в Баку продемонстрировано современное вооружение Азербайджанской армии - СПИСОК

    Армия
    20:24
    Фото
    Видео

    В Ханкенди состоялся салют в честь Дня Победы - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:22

    Азербайджанский пловец взял бронзу 6-й Исламиады в Саудовской Аравии

    Индивидуальные
    20:20
    Фото

    Азербайджанцы в США отметили День Победы восхождением в горы Колорадо

    Диаспора
    Лента новостей