    Fərdi
    • 08 noyabr, 2025
    • 20:11
    Azərbaycan üzgüçüsü VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb

    Azərbaycan üzgüçüsü Süleyman İsmayılzadə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı 1500 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzməkdə fərqlənib.

    O, bu məsafəni üçüncü başa vurub.

    Азербайджанский пловец взял бронзу 6-й Исламиады в Саудовской Аравии

