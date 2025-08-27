Азербайджанский пилот-юниор победил в международном картинговом турнире

О нас

27 августа 2025 г. 09:45
Азербайджанский пилот Давин Джафаров победил в международном картинговом турнире Easykart Portugal Trophy в Палмеле (Португалия).

Как сообщает Report, 15-летний спортсмен одержал победу в категории TaG Livre 125, набрав 140 очков на трассе International Kartodromo de Palmela длиной 1 270 метров и шириной 10 метров.

В турнире приняли участие пилоты из Франции, Великобритании, Испании, Португалии, Анголы и ЮАР.

Джафаров также примет участие в World Grand Final в категории X30, который состоится в октябре в Италии. Он представит Португалию на континентальном чемпионате в составе команды BirelAreti. Давин Джафаров входит в число победителей и призеров ряда международных турниров по картингу, уже получил предложение выступить в "Формуле-4" в Германии.

Последние новости

