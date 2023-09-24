Азербайджанский паратхэквондист стал чемпионом мира

Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов (К-44) завоевал золотую медаль в весовой категории 70 кг на чемпионате мира в Мексике.

Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов (К-44) завоевал золотую медаль в весовой категории 70 кг на чемпионате мира в Мексике.

Об этом Report сообщили в Федерации тхэквондо Азербайджана.

Вступивший в борьбу с 1/8 финала спортсмен в своем первом бою одолел со счетом 7:3 действующего чемпиона мира и Европы из Испании. В четвертьфинале И.Халилов победил грузинского спортсмена – 16:2. В полуфинале азербайджанский паратхэквондист сразился с представителем Кубы. В напряженном противостоянии победу одержал член сборной Азербайджана (12:9).

В финале Имамеддин Халилов оказался сильнее узбекского спортсмена и стал чемпионом мира.

Таким образом, азербайджанский паратхкэвондист в шестой раз стал призером в последних шести турнирах, которых он выступал.

Отметим, что турнир завершится 24 сентября. В последний день чемпионата в борьбу вступит Абульфаз Абузарлы (80 кг, К-44).