Азербайджанский парапловец стал чемпионом мира

Член сборной по плаванию Национального Паралимпийского комитета Азербайджана Вели Исрафилов завоевал золотую медаль на чемпионате мира, проходившем в португальской Мадейре.

Член сборной по плаванию Национального Паралимпийского комитета Азербайджана Вели Исрафилов завоевал золотую медаль на чемпионате мира, проходившем в португальской Мадейре.

Как сообщили Report в комитете, победитель XVI летних Паралимпийских игр «Токио-2020» В.Исрафилов на дистанции 100 м брассом показал результат 1 минута 05,66 секунды.

Таким образом, количество медалей, завоеванных нашей сборной на чемпионате мира, достигло 4.

Отметим, что ранее наш пловец Роман Салей завоевал 1 золотую и 2 серебряные медали.