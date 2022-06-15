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Азербайджанский парапловец стал чемпионом мира

Азербайджанский парапловец стал чемпионом мира Член сборной по плаванию Национального Паралимпийского комитета Азербайджана Вели Исрафилов завоевал золотую медаль на чемпионате мира, проходившем в португальской Мадейре.
Индивидуальные
15 июня 2022 г. 22:44
Азербайджанский парапловец стал чемпионом мира

Член сборной по плаванию Национального Паралимпийского комитета Азербайджана Вели Исрафилов завоевал золотую медаль на чемпионате мира, проходившем в португальской Мадейре.

Как сообщили Report в комитете, победитель XVI летних Паралимпийских игр «Токио-2020» В.Исрафилов на дистанции 100 м брассом показал результат 1 минута 05,66 секунды.

Таким образом, количество медалей, завоеванных нашей сборной на чемпионате мира, достигло 4.

Отметим, что ранее наш пловец Роман Салей завоевал 1 золотую и 2 серебряные медали.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycan paralimpiyaçısı qızıl medal qazanıb

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