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Азербайджанский парабадминтонист завоевал две медали в Индонезии

Азербайджанский парабадминтонист завоевал две медали в Индонезии 09:00 Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев завоевал 1 серебряную и 1 бронзовую медали на международном турнире HYDROPLUS Indonesia Para Badminton International 2024 в Суракарте (Индонезия).
Индивидуальные
23 сентября 2024 г. 09:18
Азербайджанский парабадминтонист завоевал две медали в Индонезии

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев завоевал одну серебряную и одну бронзовую медали на международном турнире HYDROPLUS Indonesia Para Badminton International 2024 в Суракарте (Индонезия).

Как сообщили Report в Федерации бадминтона Азербайджана, он завершил групповой этап с двумя победами и вышел в полуфинал.

Бронзовую медаль турнира спортсмен завоевал, проиграв в полуфинале представителю Индии Рутику Рагхупати со счетом 0:2 (17-21,11-21).

Ибрагиму Алиеву также удалось попасть в число призеров мужских соревнований по парабадминтону в парном разряде. В тандеме с сингапурским спортсменом Тай Вей Мином, они победили соперников, представляющих Испанию, Индию и Индонезию. В финале азербайджано-сингапурский тандем уступил паре Хардик Маккар-Рутик Рагхупати (Индия) со счетом 0:2 (12-21,12-21) и завоевал серебряные медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan parabadmintonçusu İndoneziyada 2 medal qazanıb

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