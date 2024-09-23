Азербайджанский парабадминтонист завоевал две медали в Индонезии

09:00 Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев завоевал 1 серебряную и 1 бронзовую медали на международном турнире HYDROPLUS Indonesia Para Badminton International 2024 в Суракарте (Индонезия).

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев завоевал одну серебряную и одну бронзовую медали на международном турнире HYDROPLUS Indonesia Para Badminton International 2024 в Суракарте (Индонезия).

Как сообщили Report в Федерации бадминтона Азербайджана, он завершил групповой этап с двумя победами и вышел в полуфинал.

Бронзовую медаль турнира спортсмен завоевал, проиграв в полуфинале представителю Индии Рутику Рагхупати со счетом 0:2 (17-21,11-21).

Ибрагиму Алиеву также удалось попасть в число призеров мужских соревнований по парабадминтону в парном разряде. В тандеме с сингапурским спортсменом Тай Вей Мином, они победили соперников, представляющих Испанию, Индию и Индонезию. В финале азербайджано-сингапурский тандем уступил паре Хардик Маккар-Рутик Рагхупати (Индия) со счетом 0:2 (12-21,12-21) и завоевал серебряные медали.