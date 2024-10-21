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Азербайджанский клуб одержал очередную победу в Кубке Европы по шахматам

Азербайджанский клуб одержал очередную победу в Кубке Европы по шахматам Азербайджанский клуб под названием "Вугар Гашимов" одержал очередную победу в Кубке Европы по шахматам, проходящем в сербском городе Врнячка-Баня.
Индивидуальные
21 октября 2024 г. 23:47
Азербайджанский клуб одержал очередную победу в Кубке Европы по шахматам

Азербайджанский клуб под названием "Вугар Гашимов" одержал очередную победу в Кубке Европы по шахматам, проходящем в сербском городе Врнячка-Баня.

Как сообщает Report, наша команда оказалась сильнее шведского коллектива "Лундс" во втором туре - 3,5:2,5.

Отметим, что вчера азербайджанские шахматисты одолели норвежский клуб SOSS со счетом 5,5:0,5.

Кубок Европы, в котором участвуют в общей сложности 84 клуба, состоит из семи туров. Из азербайджанских шахматистов Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов, Ниджат Абасов выступают за турецкий клуб Bayegan Pendik Chess, Гюнай Мамедзаде и Гёвхар Бейдуллаева - за сербский Sirmium Sremska Mitrovitsa, а Ульвия Фаталиева - за румынский Super Chess.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan klubu şahmat üzrə Avropa Kubokunda növbəti qələbəsini qazanıb

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