Азербайджанский клуб одержал очередную победу в Кубке Европы по шахматам

Азербайджанский клуб под названием "Вугар Гашимов" одержал очередную победу в Кубке Европы по шахматам, проходящем в сербском городе Врнячка-Баня.

Азербайджанский клуб под названием "Вугар Гашимов" одержал очередную победу в Кубке Европы по шахматам, проходящем в сербском городе Врнячка-Баня.

Как сообщает Report, наша команда оказалась сильнее шведского коллектива "Лундс" во втором туре - 3,5:2,5.

Отметим, что вчера азербайджанские шахматисты одолели норвежский клуб SOSS со счетом 5,5:0,5.

Кубок Европы, в котором участвуют в общей сложности 84 клуба, состоит из семи туров. Из азербайджанских шахматистов Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов, Ниджат Абасов выступают за турецкий клуб Bayegan Pendik Chess, Гюнай Мамедзаде и Гёвхар Бейдуллаева - за сербский Sirmium Sremska Mitrovitsa, а Ульвия Фаталиева - за румынский Super Chess.