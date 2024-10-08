Азербайджанский фехтовальщик завоевал золотую медаль на международном турнире в Швеции

Член юниорской сборной Азербайджана по фехтованию Вахаб Фатуллаев завоевал золотую медаль на проходящем в шведском городе Эребру международном турнире Örebro Masters - Nordic Championships.

Член юниорской сборной Азербайджана по фехтованию Вахаб Фатуллаев завоевал золотую медаль на международном турнире Örebro Masters - Nordic Championships в шведском городе Эребру.

Как сообщает Report, в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Швеции, Норвегии, Дании, Литвы, Эстонии, Канады, Италии, Финляндии и Японии.

Завершивший групповой этап с 5 победами, Фатуллаев вышел в плей-офф в индивидуальном зачете среди фехтовальщиков до 17 лет.

На пути к финалу азербайджанский спортсмен победил соперников из Норвегии, Дании, Эстонии и Швеции, а в решающем поединке одолел шведского спортсмена Филипа Зиммермана со счетом 15:10, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.