Азербайджанский фехтовальщик завоевал бронзу на международном турнире в Венгрии
Индивидуальные
- 28 сентября, 2026
- 10:38
Член юниорской сборной Азербайджана по фехтованию на шпагах Вахаб Фатуллаев успешно выступил на турнире Kadet-Junior Párbajtőr Magyar Kupa 3 в столице Венгрии Будапеште.
Как сообщили Report в Федерации фехтования Азербайджана, он занял третье место среди 149 спортсменов.
Помимо представителей Азербайджана, в турнире приняли участие юные спортсмены из Венгрии, Австрии, Китая, Ирландии, Румынии, Сербии и Словакии.
Вахаб Фатуллаев одержал победу во всех шести встречах группового этапа. На стадии плей-офф он одолел представителей Китая и Венгрии и вышел в 1/4 финала.
Спортсмен в четвертьфинале победил Кубингера Акоша со счетом 15:10, а в полуфинале проиграл Эдмонду Вентцелю со счетом 13:15.
В результате Фатуллаев завоевал бронзовую медаль турнира.
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