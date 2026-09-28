Азербайджанский фехтовальщик завоевал бронзу на международном турнире в Венгрии

Член юниорской сборной Азербайджана по фехтованию на шпагах Вахаб Фатуллаев успешно выступил на турнире Kadet-Junior Párbajtőr Magyar Kupa 3 в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщили Report в Федерации фехтования Азербайджана, он занял третье место среди 149 спортсменов.

Помимо представителей Азербайджана, в турнире приняли участие юные спортсмены из Венгрии, Австрии, Китая, Ирландии, Румынии, Сербии и Словакии.

Вахаб Фатуллаев одержал победу во всех шести встречах группового этапа. На стадии плей-офф он одолел представителей Китая и Венгрии и вышел в 1/4 финала.

Спортсмен в четвертьфинале победил Кубингера Акоша со счетом 15:10, а в полуфинале проиграл Эдмонду Вентцелю со счетом 13:15.

В результате Фатуллаев завоевал бронзовую медаль турнира.