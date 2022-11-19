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Азербайджанский фехтовальщик взял "золото" на международном турнире

Азербайджанский фехтовальщик взял "золото" на международном турнире Член юношеской сборной Азербайджана по фехтованию Аббас Гусейнов завоевал золотую медаль на турнире имена Василя Этропольски в столице Болгарии Софии
Индивидуальные
19 ноября 2022 г. 10:53
Азербайджанский фехтовальщик взял золото на международном турнире

Член юношеской сборной Азербайджана по фехтованию Аббас Гусейнов завоевал золотую медаль на турнире имена Василя Этропольски в столице Болгарии Софии.

Как сообщили Report в федерации, Гусейнов, завершил групповой этап четырьмя победами в соревнованиях среди спортсменов до 14 лет.

На пути к финалу юноша одолел испанца Габриэля Суареса (15:3), грека Христоса Карамицоса (15:12), болгарина Константина Иванова (15:10) и грека Вангелиса Кутласа (15:4). В полуфинале Гусейнов оказался сильнее болгарина Николы Мейцова (15:14).

В решающем матче азербайджанский фехтовальщик выиграл золотую медаль со счетом 15:7 у представителя Румынии Матея Радуя.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qılıncoynadanı beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb

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