    Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль Гран-при в Хорватии

    • 16 ноября, 2025
    • 22:49
    Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Гран-при в столице Хорватии Загребе.

    Как сообщает Report, в последний день соревнований члены сборной добавили в актив команды две награды.

    Кянан Насибов, выступавший в весовой категории +100 кг, победил всех своих соперников и завоевал золото. В финале он иппоном одержал победу над нидерландским спортсменом Юром Спайкерсом.

    Вугар Талыбов (90 кг) в борьбе за третье место оказался сильнее своего товарища по сборной Аслана Коцоева и завоевал бронзовую награду.

    Отметим, что ранее бронзовую медаль завоевал Гусейн Аллахьяров (60 кг).

    Таким образом, сборная Азербайджана, завоевав 1 золотую и 2 бронзовые медали, заняла пятое место в общекомандном зачете среди 48 стран и четвертое место в мужских соревнованиях.

    Azərbaycan cüdoçusu Xorvatiyadakı turnirdə qızıl medal qazanıb

