İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan cüdoçusu Xorvatiyadakı turnirdə qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 16 noyabr, 2025
    • 22:39
    Azərbaycan cüdoçusu Xorvatiyadakı turnirdə qızıl medal qazanıb

    Azərbaycan cüdoçusu Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən Qran-Pridə qızıl medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, son yarış günündə yığmamız aktivinə iki mükafat yazdırıb.

    +100 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Kənan Nəsibov bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medal qazanıb. O, finalda Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib.

    90 kq çəkidə çıxış edən Vüqar Talıbov isə üçüncü yer uğrunda görüşdə komanda yoldaşı Aslan Kotsoyevdən üstün olaraq bürünc mükafata sahib çıxıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Hüseyn Allahyarov (60 kq) bürünc medala yiyələnib.

    Beləliklə, 1 qızıl və 2 bürünc medal əldə edən Azərbaycan 48 ölkə arasında ümumi komanda hesabında beşinci, kişilərin mübarizəsində isə dördüncü yeri tutub.

    cüdo Xorvatiya Qızıl medal

    Son xəbərlər

    22:39

    Azərbaycan cüdoçusu Xorvatiyadakı turnirdə qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    22:31

    ABŞ noyabrın sonuna kimi Çinlə nadir metallar üzrə saziş imzalanacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    22:08

    Şahruddin Məhəmmədəliyev Fransa millisi ilə oyunda zədələnib

    Futbol
    22:05
    Foto
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan - Fransa oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB - 6

    Futbol
    21:52

    Britaniya miqrantlar üçün qalma şərtlərini sərtləşdirir

    Digər ölkələr
    21:34

    İsrail hərbçiləri BMT sülhməramlılarına atəş açıb

    Digər ölkələr
    21:16

    Konqoda mis mədəni çöküb, onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    20:48

    Çin vətəndaşlarına Yaponiyaya səyahətdən çəkinməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:47
    Video

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Özbəkistan səfərindən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti