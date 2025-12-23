"Neftçi"nin kapitanı Premyer Liqada 50-ci qolunu vurub
- 23 dekabr, 2025
- 11:01
"Neftçi"nin futbolçusu Emin Mahmudov Premyer Liqada 50-ci qolunu vurub.
"Report" Peşəkar Futbopl Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan çempionatında yalnız "ağ-qaralar"ın formasını geyinən yarımmüdafiəçi 221-ci oyununda "100"ü yarılayıb.
Bakı təmsilçisinin kapitanı Misli Premyer Liqasının XVI turunun "Karvan-Yevlax"la görüşündə (2:1) yubiley topunu vurub. İlk qoluna çempionatda debüt etdiyi 2017/2018 mövsümündə imza atan Mahmudov yarışın tarixinə 50 və daha çox top vuran 43-cü futbolçudur.
Yarımmüdafiəçi Azərbaycan çempionatlarının yüksək liqasında eyni klubda ən azı bu qədər qol vuran 16-cı oyunçudur.
Mahmudov "Neftçi" ilə çempionatda 50 və ya daha çox qol vuran 4-cü bombardirdir. O, yalnız Samir Ələkbərov, Qurban Qurbanov və Yunis Hüseynovdan geri qalır.
1. Müşfiq Hüseynov ("Qarabağ") - 109
2. Samir Ələkbərov ("Neftçi") - 99
3. Alay Bəhramov ("Viləş") - 93
4. Nazim Əliyev ("Xəzər" S) - 93
5. Fazil Pərvərov ("Kəpəz") - 80
6. Rövşən Əhmədov ("Kəpəz") - 75
7. Qurban Qurbanov ("Neftçi") - 66
8-9. Nadir Nəbiyev ("Turan") - 63
İmamyar Süleymanov ("Kəpəz") - 63
10. Mahir Emreli ("Qarabağ") - 59
11. Yunis Hüseynov ("Neftçi") - 58
12. Musa Qurbanov ("Turan") – 56
13. Abdullah Zubir ("Qarabağ") – 52
14-15. Riçard Almeyda ("Qarabağ") - 51
Badri Kvaratsxeliya ("Şəmkir") – 51
16. Emin Mahmudov ("Neftçi") – 50