    "Neftçi"nin kapitanı Premyer Liqada 50-ci qolunu vurub

    Futbol
    • 23 dekabr, 2025
    • 11:01
    Neftçinin kapitanı Premyer Liqada 50-ci qolunu vurub

    "Neftçi"nin futbolçusu Emin Mahmudov Premyer Liqada 50-ci qolunu vurub.

    "Report" Peşəkar Futbopl Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan çempionatında yalnız "ağ-qaralar"ın formasını geyinən yarımmüdafiəçi 221-ci oyununda "100"ü yarılayıb.

    Bakı təmsilçisinin kapitanı Misli Premyer Liqasının XVI turunun "Karvan-Yevlax"la görüşündə (2:1) yubiley topunu vurub. İlk qoluna çempionatda debüt etdiyi 2017/2018 mövsümündə imza atan Mahmudov yarışın tarixinə 50 və daha çox top vuran 43-cü futbolçudur.

    Yarımmüdafiəçi Azərbaycan çempionatlarının yüksək liqasında eyni klubda ən azı bu qədər qol vuran 16-cı oyunçudur.

    Mahmudov "Neftçi" ilə çempionatda 50 və ya daha çox qol vuran 4-cü bombardirdir. O, yalnız Samir Ələkbərov, Qurban Qurbanov və Yunis Hüseynovdan geri qalır.

    1. Müşfiq Hüseynov ("Qarabağ") - 109

    2. Samir Ələkbərov ("Neftçi") - 99

    3. Alay Bəhramov ("Viləş") - 93

    4. Nazim Əliyev ("Xəzər" S) - 93

    5. Fazil Pərvərov ("Kəpəz") - 80

    6. Rövşən Əhmədov ("Kəpəz") - 75

    7. Qurban Qurbanov ("Neftçi") - 66

    8-9. Nadir Nəbiyev ("Turan") - 63

    İmamyar Süleymanov ("Kəpəz") - 63

    10. Mahir Emreli ("Qarabağ") - 59

    11. Yunis Hüseynov ("Neftçi") - 58

    12. Musa Qurbanov ("Turan") – 56

    13. Abdullah Zubir ("Qarabağ") – 52

    14-15. Riçard Almeyda ("Qarabağ") - 51

    Badri Kvaratsxeliya ("Şəmkir") – 51

    16. Emin Mahmudov ("Neftçi") – 50

