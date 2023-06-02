О нас

Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире в Душанбе

Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире в Душанбе Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов вышел в финал турнира Гран-при, который стартует в столице Таджикистана Душанбе.
Индивидуальные
2 июня 2023 г. 17:12
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире в Душанбе

Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов вышел в финал турнира Гран-при, который стартовал в столице Таджикистана Душанбе.

Как сообщает Report, соперником выступающего в весовой категории до 60 кг спортсмена в борьбе за золотую медаль стал Рамазан Абдуллаев. Проиграв сопернику, Байрамов занял второе место.

В первый день соревнований на татами вышли 7 членов сборной Азербайджана. Помимо Турана Байрамова в финал вышел Яшар Наджафов (66 кг). Среди дзюдоисток Лейла Алиева (48 кг) завоевала бронзовую, а Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - золотую медаль.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Düşənbə Qran Prisi: Azərbaycan cüdoçuları ilk gündə üç medal qazanıblar
Версия на английском языке Two Azerbaijani judokas claim silver medals at Grand Prix

Самое читаемое

В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi