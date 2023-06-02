Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире в Душанбе

Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов вышел в финал турнира Гран-при, который стартует в столице Таджикистана Душанбе.

Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов вышел в финал турнира Гран-при, который стартовал в столице Таджикистана Душанбе.

Как сообщает Report, соперником выступающего в весовой категории до 60 кг спортсмена в борьбе за золотую медаль стал Рамазан Абдуллаев. Проиграв сопернику, Байрамов занял второе место.

В первый день соревнований на татами вышли 7 членов сборной Азербайджана. Помимо Турана Байрамова в финал вышел Яшар Наджафов (66 кг). Среди дзюдоисток Лейла Алиева (48 кг) завоевала бронзовую, а Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - золотую медаль.