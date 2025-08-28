Азербайджанский дзюдоист взял бронзу ЧМ в Болгарии

Азербайджанский дзюдоист Зейд Алескеров (60 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров, проходящем в болгарской столице.

Как сообщает корреспондент Report из Софии, он одолел представителя Японии Тоаи Хашиму в поединке за третье место.

Сегодня Роял Гаибов (60 кг) проиграл в 1/32 финала. Нармин Агамирзазаде (48 кг) проиграла в первом поединке 1/16 финала.

Айсун Мамедова (52 кг) и Лейла Алекберова (48 кг), начавшие соревнования с 1/32 финала, вынуждены были смириться с поражением в 1/8 финала.

Отметим, что вчера в борьбу вступили шесть дзюдоистов из Азербайджана. Из них Анар Гулиев (50 кг) завоевал бронзовую медаль.

Индивидуальные соревнования на турнире завершатся 30 августа, а смешанные командные соревнования состоятся 31 августа.