    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Азербайджанский дзюдоист взял бронзу ЧМ в Болгарии

    Индивидуальные
    • 28 августа, 2025
    • 18:20
    Азербайджанский дзюдоист взял бронзу ЧМ в Болгарии

    Азербайджанский дзюдоист Зейд Алескеров (60 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров, проходящем в болгарской столице.

    Как сообщает корреспондент Report из Софии, он одолел представителя Японии Тоаи Хашиму в поединке за третье место.

    Сегодня Роял Гаибов (60 кг) проиграл в 1/32 финала. Нармин Агамирзазаде (48 кг) проиграла в первом поединке 1/16 финала.

    Айсун Мамедова (52 кг) и Лейла Алекберова (48 кг), начавшие соревнования с 1/32 финала, вынуждены были смириться с поражением в 1/8 финала.

    Отметим, что вчера в борьбу вступили шесть дзюдоистов из Азербайджана. Из них Анар Гулиев (50 кг) завоевал бронзовую медаль.

    Индивидуальные соревнования на турнире завершатся 30 августа, а смешанные командные соревнования состоятся 31 августа.

    #дзюдо   #София   #Азербайджан   #бронзовые медали  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu yaponiyalı rəqibinə qalib gələrək bürünc medal qazanıb

    Последние новости

    21:32
    Фото

    Состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

    Внутренняя политика
    21:28

    Белый дом: Трамп выступит 23 сентября на Генассамблее ООН

    Другие страны
    21:21
    Фото

    Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внешняя политика
    21:21

    В Гяндже задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 31-летнему мужчине

    Происшествия
    21:14

    Лига чемпионов: Определились все соперники "Карабаха" в общем этапе - ОБНОВЛЕНО-3

    Футбол
    21:04

    Генсек ООН отправится в Китай для участия в саммите ШОС

    Другие страны
    20:44

    Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по безопасности в Украине

    Другие страны
    20:42

    В санатории Нафталана произошел смертельный случай

    Происшествия
    20:37

    ЕС предложил отмену тарифов на американские промышленные товары и морепродукты

    Другие страны
    Лента новостей