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Азербайджанский дзюдоист взял бронзу чемпионата мира в Будапеште

Азербайджанский дзюдоист взял бронзу чемпионата мира в Будапеште Еще один дзюдоист Азербайджана завоевал бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях чемпионата мира, проходящего в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
17 июня 2025 г. 20:53
Азербайджанский дзюдоист взял бронзу чемпионата мира в Будапеште

Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях чемпионата мира, проходящего в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, Эльджан Гаджиев (90 кг) победил эстонца Клена Кристофера в борьбе за третье место.

Таким образом, в активе национальной сборной уже две бронзы. Вчера Зелим Чкаев (81 кг) превзошел представителя ОАЭ Нугзари Таталашвили и поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Отметим, что еще один дзюдоист Азербайджана Вугар Талыбов (90 кг) сегодня проиграл грузину Луке Майсурадзе в 1/32 финала и завершил соревнования без наград.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha bir cüdoçusu bürünc medal qazanıb

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