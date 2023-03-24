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Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира "Большой шлем"

Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира "Большой шлем" Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов вышел в полуфинал турнира "Большой шлем" в Тбилиси.
Индивидуальные
24 марта 2023 г. 14:38
Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира Большой шлем

Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов вышел в финал турнира "Большой шлем" в Тбилиси.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 60 кг спортсмен в полуфинале победил иппоном Каната Сейлхана из Казахстана.

В борьбе за золотую медаль Байрамов встретится с грузином Георгием Сардалашвили.

14:30

Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов вышел в полуфинал турнира "Большой шлем" в Тбилиси.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 60 кг спортсмен на пути к финалу встретится с казахстанцем Канатом Сейлханом.

В соревновании среди женщин Гюльтадж Мамедалиева в весовой категории 52 кг выйдет на татами против бельгийки Эмбер Рихель в утешительном поединке.

Борьбу на турнире прекратили Керамет Гусейнов (60 кг), Кямран Сулейманов (66 кг), Лейла Алиева (48 кг), Айдан Велиева (52 кг) и Фидан Ализаде (57 кг).

Турнир завершится 26 марта. Азербайджан на соревнованиях представляют 13 дзюдоистов.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçusu finala yüksəlib

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