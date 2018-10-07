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    Азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов стал олимпийским чемпионом - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов стал победителем Юношеских Олимпийских Играх в Буэнос-Айресе.

    Как сообщает Report, в финале В.Талыбов встречался с россиянином Абреком Нагучеви. 15-летний азербайджанский спортсмен воспользовавшись приемом иппон, за 2 минуты 3 секунд одержал победу.

    Таким образом, Талыбов стал обладателем первой золотой медали на олимпиаде в Буэнос-Айресе. 

    В.Талыбов стал первым в истории дзюдоистом олимпийским чемпионом среди юношей. 

    ***20:44

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская команда обеспечила первую медаль на Юношеских Олимпийских Играх в Буэнос-Айресе.

    Как сообщает Report, дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг) вышел в финал и тем самым обеспечил себе медаль.

    Азербайджанский дзюдоист победил Ахада Аль-Сагыры из Йемена, после взял вверх над спортсменом из Таджикистана Джамшедом Сулеймонини. В полуфинале В.Талыбов одержал победу над Антонио Торнала из Доминиканской Республики. Соперником азербайджанского дзюдоиста в финале стал россиянин Абрек Нагучев.

    Азербайджанская дзюдоистка Вусаля Керимова (44 кг) заняла 7-е место. Одержав победу в первой встрече над болгаркой Алексой Герогиевой, В.Керимова уступила в следующем раунде хорватке Виктории Пульче. В первом утешительном бою Керимова одержала победу над Янгчен Вангмону (Бутан), но после уступила Эрзе Муминович (Косово). 

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