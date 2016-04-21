 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Азербайджанский дзюдоист стал серебряным призером чемпионата Европы

    Орхан Сафаров проиграл французскому дзюдоисту

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист завоевал на прошедшем в Казани чемпионате Европы серебряную медаль.

    Как сообщает Report, 24-летний спортсмен проиграл в финале французу Валиду Хьяру.

    Он начал борьбу довольно активно, однако потом упустил инициативу, в результате проиграв Валиду Хьяру.

    Отметим, что это была единственная медаль сборной Азерабйджана в первый день соревнований.

    В весовой категории 60 кг другой азербайджанский дзюдоист Ильгар Мушкиев занял 7-ое место.

    Тарлан Керимов (66 кг) и единственная дзюдоистка Аиша Гурбанлы приостановили борьбу, проиграв на первой же встрече. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi