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    Азербайджанский дзюдоист стал победителем Гран-при

    Вугар Ширинли в финале победил своего российского соперника

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В столице Узбекистана Ташкенте стартовал Гран-при по дзюдо.

    Как сообщает Report, в первый день соревнований сборная Азербайджана записала в свой актив одну медаль.

    Выступающий в весовой категории 60 кг Вугар Ширинли до финала победил представителей Таджикистана и Узбекистана. В решающем матче Ширинли завоевал золотую медаль, победив россиянина Ислама Яшуева.

    Отметим, что в Гран-при, в котором приняли участие 183 участника из 27 стран (91 мужчина и 92 женщины) Азербайджан представлен 5 мастера татами.

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