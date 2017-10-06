Азербайджанский дзюдоист стал победителем Гран-при

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В столице Узбекистана Ташкенте стартовал Гран-при по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день соревнований сборная Азербайджана записала в свой актив одну медаль.

Выступающий в весовой категории 60 кг Вугар Ширинли до финала победил представителей Таджикистана и Узбекистана. В решающем матче Ширинли завоевал золотую медаль, победив россиянина Ислама Яшуева.

Отметим, что в Гран-при, в котором приняли участие 183 участника из 27 стран (91 мужчина и 92 женщины) Азербайджан представлен 5 мастера татами.