​Азербайджанский дуэт по классической гребле не смог попасть в финал олимпиады

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В полуфинале соревнований по академической гребле на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Азербайджан представил дуэт Александр Александров - Борис Етов.

Как сообщает Report, дуэт, соревнующийся в двойке парной, достиг финиша за 6 минут 37,490 секунд и стал шестым.

Дуэт, не сумевший попасть в первую тройку, остался в стороне от основного финала.

Александров и Етов будут бороться в финале Б (7-12 места).

Отметим, что победителем соревнований стал литовский дуэт Миндаугас Гришконис - Саулюс Риттер (06:14.610).