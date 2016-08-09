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    ​Азербайджанский дуэт по классической гребле не смог попасть в финал олимпиады

    Александров и Етов продолжат борьбу в финале Б

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В полуфинале соревнований по академической гребле на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Азербайджан представил дуэт Александр Александров - Борис Етов.

    Как сообщает Report, дуэт, соревнующийся в двойке парной, достиг финиша за 6 минут 37,490 секунд и стал шестым.

    Дуэт, не сумевший попасть в первую тройку, остался в стороне от основного финала.

    Александров и Етов будут бороться в финале Б (7-12 места).

    Отметим, что победителем соревнований стал литовский дуэт Миндаугас Гришконис - Саулюс Риттер (06:14.610). 

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